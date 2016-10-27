Microsoft представила обновление Windows 10

Об этом сообщает Windows Central, полная запись мероприятия также доступна на официальном сайте разработчика, передает РБК.

Пакет обновлений будет доступен для пользователей весной 2017 года. Он будет включать в себя обновленную версию стандартной программы Paint, которая впервые за свою историю позволит создавать 3D-графику без специальных профессиональных навыков. По словам представителя разработчика обновления Меган Сондерс, для того, чтобы создать трехмерное изображение, нужно будет нарисовать его на плоскости, а затем с помощью специальной функции автоматически «придать ему объем».

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Созданные в приложении трехмерные модели можно будет распечатать на 3D-принтере. Сондерс назвала эту возможность программы «новым шагом в развитии инноваций».

«Если мы дадим миру возможность познакомиться с 3D, то наступит новая эпоха в преподнесении информации, новая эпоха инноваций <...> Создание 3D-контента должно быть таким же простым, как съемка фотографий», — заявила Сондерс.

Как пишет AIN.UA, поддержкой 3D обзавелся и PowerPoint. Если вам не хватало творчества в этом эпохальном приложении для презентаций, то в нем в качестве источника импорта объектов также доступно сообщество Remix3D.

Смотреть на творения, созданные в Paint 3D, можно не только на экране ноутбука. Представитель Microsoft показал интеграцию дополненной реальности в браузер Microsoft Edge, надев очки HoloLens и манипулируя движением головы объектами из Remix3D.

Помимо HoloLens Microsoft в партнерстве с HP, Dell, Lenovo, Asus и Acer выпустит более дешевые очки вирутальной реальности, цены на которые будут начинаться с $299. Такой шаг выглядит логичным, учитывая количество ПО для работы с 3D-контентом в обновлении — его надо будет с помощью чего-то смотреть. Компания более не предоставила никаких деталей о дешевых VR-шлемах.

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Для любителей компьютерных игр, которые традиционно пользуются Windows, Microsoft представила встроенную возможность стриминга игрового процесса. По сути, в Creator’s Update будет встроен аналог Twitch, сервис под названием Beam. Он позволит легко запускать стримы своих игр и взаимодействовать со зрителями.

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Одна из наиболее полезных новых функций — возможность размещать контакты друзей прямо на панели задач. Теперь вместо того, чтобы в конкретном приложении искать контакты пользователя, его можно будет поместить на панель задач. Чтобы поделится с таким другом документом, достаточно будет просто перенести его на иконку пользователя.

Над контактами появится новая всплывающая панель, в которой будут находиться все коммуникационные приложения, включая Skype, почту. На ней будут агрегироваться все сообщения из различных источников. Контакты теперь смогут «тронуть по плечу» пользователя, что приведет к появлению маленького анимированного эмодзи над их фотографией на панели задач.

Помимо обновления системы, Windows представила новые устройства — настольный компьютер Surface Studio и ноутбук Surface Book второго поколения, передает РБК.

Компьютер Surface Studio оснастили 4 Гб и более оперативной памяти и 32 Гб и более постоянной памяти. Он работает на базе процессора Intel Core i5 или i7. Разрешение сенсорного экрана составляет 4,5K, диагональ — 28 дюймов.

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Ноутбук второго поколения Surface Book i7 по желанию пользователя сможет превращаться в блокнот или в планшет для рисования.

Диагональ экрана составляет 13,5 дюйма, время автономной работы составляет 16 часов, что, как отметили в Microsoft, на 30% дольше, чем в предыдущей версии. Объем оперативной памяти составит от 8 до 16 Гб, а постоянной — от 128 Гб до 1 Тб.