Его именем назвали две кометы: чем известен ушедший из жизни украинский астроном Чурюмов (видео)

В ночь на 15 октября по дороге в Харьков на 80-м году жизни скончался директор Киевского планетария, профессор Киевского национального университета, доктор физико-математических наук Клим Чурюмов. Он был известным украинским астрономом, говорится в сюжете ТСН.

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В свое время в соавторстве он открыл две кометы – Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова. Комета Чурюмова-Герасименко стала самой известной в мире. Именно на это малое небесное тело впервые в истории человечества 12 ноября 2014 года сел модуль с аппарата Rosetta Европейского космического агентства. До кометы аппарат летел долгих 10 лет.

"30 сентября 2016 года аппарат "Розетта", на протяжении двух лет вел наблюдения за кометой с орбиты вокруг ее ядра, спустился на ядро кометы и миссии "Розетта" на этом было завершено. Ее результаты будут обрабатываться учеными мира на протяжении десятилетий. А команда эксперимента "Розетта", включая и первооткрывателей, будет среди номинантов на Нобелевскую премию", – говорится в сообщении Киевского планетария.

Комета Чурюмова-Герасименко дала шанс разгадать появление жизни на Земле.