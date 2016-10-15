Умер известный украинский астроном Клим Чурюмов
17:55, 15 октября 2016Наука и IT
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Легендарный украинский ученый и астроном Клим Чурюмов умер в субботу, 15 октября.
Клим Чурюмов является первооткрывателем кометы Чурюмова-Герасименко / kp.ru
Об этом MIGnews.com.ua сообщила заместитель директора Киевского планетария Елена Дирдовская.
По ее словам, Чурюмов скончался по пути в Харьков, куда отправился по делам.
Смерть наступила внезапно.
Чурюмов скончался на 80-м году жизни.
Клим Чурюмов является первооткрывателем кометы Чурюмова-Герасименко в 1969 году и кометы Чурюмова-Солодовникова. Также он возглавлял Киевский планетарий, был президентом Украинского сообщества аматоров астрономии.
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