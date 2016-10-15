Умер известный украинский астроном Клим Чурюмов

Об этом MIGnews.com.ua сообщила заместитель директора Киевского планетария Елена Дирдовская.

По ее словам, Чурюмов скончался по пути в Харьков, куда отправился по делам.

Смерть наступила внезапно.

Чурюмов скончался на 80-м году жизни.

Клим Чурюмов является первооткрывателем кометы Чурюмова-Герасименко в 1969 году и кометы Чурюмова-Солодовникова. Также он возглавлял Киевский планетарий, был президентом Украинского сообщества аматоров астрономии.