Умер известный украинский астроном Клим Чурюмов

17:55, 15 октября 2016
Наука и IT
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Легендарный украинский ученый и астроном Клим Чурюмов умер в субботу, 15 октября.

ФОТО: Личный архив

Об этом MIGnews.com.ua сообщила заместитель директора Киевского планетария Елена Дирдовская.

По ее словам, Чурюмов скончался по пути в Харьков, куда отправился по делам.

Смерть наступила внезапно.

Чурюмов скончался на 80-м году жизни.

Клим Чурюмов является первооткрывателем кометы Чурюмова-Герасименко в 1969 году и кометы Чурюмова-Солодовникова. Также он возглавлял Киевский планетарий, был президентом Украинского сообщества аматоров астрономии.

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