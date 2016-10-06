Частная аэрокосмическая компания Blue Origin в пятый раз успешно посадила многоразовую ракету (видео)

Испытания транслировались в прямом эфире и прошли успешно, передает N+1.

Система аварийного спасения (САС) приводится в готовность на последних этапах предстартовой подготовки. В случае возникновения опасности на стартовой площадке или во время полета САС отводит модуль с экипажем на безопасное расстояние.

Иногда двигатели САС встраиваются непосредственно в корабль — в таком случае система остается активной на протяжении всего полета. Такая схема, например,используется SpaceX на пилотируемом корабле Dragon.

В рамках прошедших испытаний после 45 секунд полета ракеты была активирована САС. Капсула для пассажиров и экипажа отделилась от ракеты на высоте 4893 метров, улетела в сторону, и после достижения высоты в 7092 начала спускаться. Приземление капсулы произошло штатно.

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Ракета после срабатывания системы аварийного спасения продолжила подъем, достигнув высоты 93713 метров. После 7 минут 29 секунд полета ракета успешно приземлилась, несмотря на то, что Blue Origin предупреждала о возможном падении ракеты после срабатывания САС. Представители компании отмечают, что срабатывание системы могло повредить ракету, поэтому для нее пятый запуск, несмотря на успешное приземление, стал последним.

Blue Origin - частная аэрокосмическая компания, которая впервые вертикально посадила для повторного использования ракету-носитель, побывавшую в космосе. Первый запуск состоялся 24 ноября 2015 года — тогда New Shepard поднялся на высоту 100 километров 534 метра. Во время предыдущего, четвертого по счету запуска, компания успешно испытала режим аварийной посадки капсулы в случае отказа одного из трех парашютов.