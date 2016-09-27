SpaceX смоделировала пилотируемый полет на Марс (видео)

В видео смоделирован пилотируемый полет на Марс, передает Медуза.

Согласно ролику, SpaceX планирует доставлять корабль на земную орбиту с помощью ракеты-носителя, которая потом будет возвращаться на Землю для нового старта. На орбите корабль проведет дозаправку, после чего отправится на Марс.

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Подробно о программе основатель SpaceX Илон Маск расскажет 27 сентября на Международном астронавтическом конгрессе в Гваделахаре.

Накануне Маск сообщил о проведении стендовых испытаний двигателя Raptor, который предполагается использовать для полетов на Марс.

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Напомним, в апреле 2016 года SpaceX объявила о планах отправить космический корабль на Марс не позднее 2018 года (речь шла не о пилотируемом полете). Основатель компании Илон Маск неоднократно высказывался за колонизацию планеты.

SpaceX в настоящее время занимается доставкой грузов на Международную космическую станцию и выводом спутников на орбиту Земли. Компании первой в истории удалось совершить посадку на землю первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 после полета на орбиту, причем не только на землю, но и на платформу в океане.