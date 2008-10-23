Китай предлагает России строить реактор на "быстрых нейтронах"

01:29, 23 октября 2008
Наука и IT
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Об этом сообщил замглавы "Росатома"

Китай предлагает России участвовать в строительстве реактора БН-800 (на "быстрых нейтронах"), сообщил журналистам замглавы "Росатома" Александр Локшин.

"Идут переговоры, китайская сторона очень заинтересована", - сказал он.

Локшин не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании российско-китайской межправительственной комиссии в Москве.

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