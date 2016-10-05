NASA запустит в космос робота-"ящерицу" (видео)
NASA использует лапки ящерки геккона, которые могут крепко цепляться за поверхности, чтобы собирать космический мусор.
Об этом сообщает Tech Today.
Мусор в космосе стал существенной проблемой - в 2013 году Европейское космическое агентство оценило количество мусора на околоземной орбите в 170 миллионов объектов диаметром больше миллиметра.
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Лапки гекконов покрыты огромным количеством щетинок. Их чрезвычайная плотность и особая геометрия расстановки дает огромную площадь касания с поверхностью, на которой ящерице нужно закрепиться. Такая площадь порождает силы притяжения Ван-дер-Ваальса, которое удерживает геккона где угодно - на стекле, дереве и железе, под водой, в невесомости.
Манипулятор космического робота-мусорщика NASA устроен примерно по такому же принципу. Он покрыт синтетическими волокнами, которые обеспечивают огромную площадь соприкосновения.