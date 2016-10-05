Boeing намерена опередить SpaceX в подготовке первого полета человека на Марс

Позицию компании озвучил ее главный исполнительный директор Деннис Муиленберг, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Я убежден, что первый человек, ступивший на Марс, прибудет туда верхом на ракете Boeing», - заявил Муиленберг на мероприятии по инновациям в Чикаго.

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Boeing ориентирована на создание коммерческого космического сектора около земли, сообщил он. Муиленберг отметил, что космический туризм в ближайшие несколько десятилетий ждет «расцвет в жизнеспособный коммерческий рынок».

Международная космическая станция (МКС) может зарегистрировать на низкой околоземной орбите десятки отелей и компаний, осуществляющих исследование микрогравитации, добавил представитель американской компании.

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По словам исполнительного директора Boeing, компания создаст космический аппарат для «новой эпохи туристов». Также Муиленберг отметил потенциал гиперзвукового самолета, скорость которого в три раза больше скорости звука.

Ранее УНИАН сообщал, что основатель SpaceX Илон Маск намерен поселить на Марсе миллион человек, чтобы "спасти человечество от неминуемой гибели". Основатель SpaceX отметил, что колонизация займет 40-100 лет, за которые будет осуществлено 10 тысяч полетов. Он добавил, что к 2035 году на Марс можно будет долететь за 80 дней.