SpaceX намерена поселить на Марсе миллион человек

Об этом Маск заявил на Международном астрономическом конгрессе в Гваделахаре, пишет Слон.

"Мы выясняем, как взять вас на Марс и построить самоподдерживающийся город, чтобы стать по-настоящему межпланетным видом", - сказал Маск.

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Основатель SpaceX отметил, что колонизация займет 40-100 лет, за которые будет осуществлено 10 тысяч полетов. При использовании традиционных методов стоимость перелета на Марс составит $10 млрд на человека. Маск заявил, что нужно снизить стоимость поездки, чтобы "как можно больше людей хотели переехать".

Он добавил, что к 2035 году на Марс можно будет долететь за 80 дней.

"Нам следует исходить из более реалистичных цифр, например с учетом средней стоимости дома, которая в США составляет $200 тысяч", - пояснил изобретатель.

Маск объяснил, что ранний Марс был похож на Землю, поэтому ученые смогут выращивать на планете растения, сжимая атмосферу.

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"Ранний Марс был таким, как сейчас Земля. Марс получает достаточно солнечного света, у него есть достаточно разряженная атмосфера. Мы сможем выращивать растения на его поверхности", - сказал глава SpaceX.

На конгрессе была также представлена модель корабля. Он использует 42 двигателя, его длина – 77,5 метра, диаметр – 12 метров. Основатель SpaceX заверил, что один корабль вместит 100 человек, вместе с их багажом и расходными материалами.

SpaceX уже успешно испытала двигатель для межпланетных путешествий.

Каждая ракета будет отправляться в космос один раз в 26 месяцев, первая из них доставит на Марс завод по производству топлива, который будет расширяться уже на планете.

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Первый космический корабль, по планам изобретателя, будет построен в течение четырех лет.

Ранее УНИАН сообщал, что компания SpaceX опубликовала видеоролик, который показывает смоделированный пилотируемый полет на Марс.

Согласно ролику, SpaceX планирует доставлять корабль на земную орбиту с помощью ракеты-носителя, которая потом будет возвращаться на Землю для нового старта. На орбите корабль проведет дозаправку, после чего отправится на Марс.