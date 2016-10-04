Победители Media Hack Weekend 2016 презентуют свои идеи в Амстердаме

7 октября в 19:00 на киностудии им. Довженко начинает свою работу уникальный технологический хаб, MHW16, который продлится 48 часов и завершится 9 октября презентацией финальных идей участников и объявлением победителей.

В этом году организаторы MHW16 подготовили участникам хакатона много интересных параллельных активностей, которые помогут в развитии и доработке идей. Так, 8 октября свою работу начнет двухдневный лекторий, где 20 практикующих экспертов технологического рынка поделятся своими знаниями о медиа, креатива, цифровых технологий и многом другом. Кроме того, в течение 48 часов с командами будут работать опытные менторы, представители таких компаний, как 1+1 медиа, Киевстар, Вкотакте, MacPaw и многих других.

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Кроме профессиональной части, участники MHW16 впервые в Украине увидят кейсы Cannes Lions в категории Cyber, и первыми в мире увидят уникальный 3D арт-перфоманс в специально обустроенной лаборатории с элементами виртуальной и дополненной реальности с участием медиа-художника из Берлина Стаса Глазова и музыканта Misha Structurator. На киностудии им. Довженко также будут обустроены партнерские зоны для развлечений и отдыха, и даже капсула для сна.

9 октября в 17:30 на главной сцене финалисты MHW16 представят на суд жюри свои работы, над которыми команды работали в течение 48 часов.

«Мы верим, что на хакатоне в этом году будут представлены еще более революционные и смелые идеи, ведь технологии постоянно развиваются и меняют наш мир. Для медийной компании подобная инициатива – достаточно смелый шаг, но мы в 1+1 медиа не боимся вызовов и делаем все, для того чтобы меняться и развивать себя и рынок», комментирует Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 медиа.

В этом году, благодаря партнерам MHW16 компаниям VISA и Corezoid, команды будут соревноваться за право представить свою идею на одной из крупнейших технологических конференций в мире, The Next Web 2017, который пройдет весной в Амстердаме.

Напомним, что Media Hack Weekend – крупнейший хакатон в Украине, организованный 1+1 медиа в рамках инициативы Future Media Lab. В прошлом году MHW15 собрал на киностудии им. Довженко более 600 участников, менторов и партнеров. Победителем MHW15 стала команда проекта Spillikin с идеей интерактивного кукольного театра.

Официальный сайт MHW16: http://mhw.com.ua/

Организатор: 1+1 медиа

Генеральный партнер: MacPaw

Энергетический партнер: Non Stop

Интернет-партнер: Воля

Генеральное облако MHW16: Microsoft Azure

Партнер: Infopulse

Партнер: Sigma Software

Партнер: iQOS