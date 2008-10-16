Акции Apple подешевели после показа новых ноутбуков

Акции Apple на бирже Nasdaq 14 октября, в день, когда компания анонсировала обновленную линейку ноутбуков, подешевели более чем на 5 процентов.

К концу торговой сессии за одну акцию Apple давали 104,08 доллара. За последние три месяца капитализация Apple упала на 40 процентов.

Стоит отметить, что за день до презентации бумаги Apple подорожали на 13 процентов. Такого роста акции компании не показывали с 1999 года. Возможно, что снижение котировок 14 октября было коррекцией резкого роста.

Новые ноутбуки Apple оснащены улучшенной видеосистемой Nvidia GeForce 9400M, а также имеют цельнометаллический корпус из алюминия. Кроме того, Apple снизила цену классического MacBook до 999 долларов. Он стал первым ноутбуком компании дешевле 1000 долларов.

Лента.ру