В Yahoo считают, что к взлому системы были причастны хакеры из России - СМИ

Об этом рассказал The Wall Street Journal источник, знакомый с ситуацией, передает РБК.

Ранее компания не называла страну, из которой была организована атака, но утверждала, что действия хакеров, похитивших данные 500 млн учетных записей, были спонсированы «правительством государства».​

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В то же время собеседник издания не готов утверждать, что действия именно этих хакеров привели к утечке данных 500 млн пользователей.

Источник газеты рассказал, что вторжение было обнаружено через несколько недель после атаки. В Yahoo! пришли к выводу, пишет издание, что она атака была запущена с компьютеров, расположенных в России. Кроме того, ее целью были люди, которые вели бизнес в России.

​Специалисты по компьютерной безопасности пояснили изданию, что ситуация с проникновением нескольких хакеров одновременно не является исключительной. Наоборот, эта тактика часто применяется для того, чтобы скрыть истинную цель атаки.

Как сообщал УНИАН, компания Yahoo подтвердила, что в 2014 году хакеры похитили данные, связанные с 500 миллионами аккаунтов. Целью взломщиков были имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, зашифрованные пароли, а также контрольные вопросы и ответы. Данные, связанные с банковскими картами и счетами, украдены не были.