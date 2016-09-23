Yahoo подтвердила информацию о похищении данных 500 миллионов аккаунтов

Об этом пишет Медуза со ссылкой на Business Wire.

Целью взломщиков были имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, зашифрованные пароли, а также контрольные вопросы и ответы. Данные, связанные с банковскими картами и счетами, украдены не были.

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За взломом, по предположению Yahoo, стоят хакеры, которых «поддерживает государство». О каком именно государстве идет речь, не уточняется. Компания сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании атаки.

В Yahoo заявили, что информирует возможных жертв взлома о необходимых шагах по защите аккаунтов. Компания рекомендует сменить пароли тем, кто не делал этого с 2014 года, а также поменять пароли и контрольные вопросы на других сайтах, если они совпадают с аккаунтом на Yahoo.

1 августа сайт Motherboard сообщил, что хакер под псевднимом Peace выставил на продажу данные около 200 миллионов пользователей Yahoo за три биткоина (около 1860 долларов).