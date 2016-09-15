Ученые изобрели ткань, способную вырабатывать электричество от ветра и энергии солнца

Статья об этом вышла в журнале Nature Energy, передает "Газета.Ru".

Используя обычные промышленные методы, ученым удалось комбинировать солнечные элементы, сделанные из сверхлегких полимеров, с так называемыми трибогенераторами, вырабатывающими ток при контакте металлов с изоляторами.

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По словам ученых, полученную ткань можно использовать в составе различных палаток, занавесок и даже одежды. «Ткань довольно гибкая, дышит, легкая и применима для разных целей», - говорят авторы изобретения. В одном из экспериментов кусок ткани, высунутый из окна двигающегося автомобиля, заряжал бытовой конденсатор емкостью 2мкФ до напряжения 2 В.