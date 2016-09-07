Проезд бесплатный: во Франции впервые начали курсировать беспилотные автобусы (фото)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lonely Planet.

По маршруту длиной 1,3 км в центральном районе города Ла Конфлюенс ежедневно курсируют два автобуса.

Предусмотрено пять остановок, а расстояние между конечными автобусы преодолевают примерно за 10 минут. Проезд в автобусе бесплатный.

Читайте такжеВ Щвейцарии прошли тесты беспилотного электрического автобуса (фотогалерея)

Автобус вмещает до 15 пассажиров. В целях безопасности на борту обязательно присутствует сотрудник городской транспортной службы с компьютером, который в случае необходимости может взять управление на себя.

Автобусы-беспилотники, стоимость каждого из которых составляет 200 тысяч евро, будут работать на маршруте в течение года.