ESA показало снимок спутника после столкновения с песчинкой в космосе

Как сообщает агентство, столкновение произошло 23 августа. Камеры, установленные на борту спутника, позволили сотрудникам агентства определить место столкновения, передает ZN.UA. В это же время были зафиксированы незначительные изменения в ориентации и орбите спутника. Вместе с тем, сотрудники агентства заявляют, что на работоспособность спутника столкновение не повлияло.

Читайте такжеАстронавт NASA опубликовал снимок уникального формирования облака над Сицилией

Спутник находится на солнечно-синхронной орбите высотой 693 км над поверхностью Земли, делая 175 оборотов за 12 дней. Его скорость составляет 7,5 км в секунду, потому столкновение даже с неподвижным объектом может привести к серьезным повреждениям аппарата.

В мае Европейское космическое агентство заявило, что сантиметровая выбоина на стекле иллюминатора одного из модулей Международной космической станции стала следствием столкновения с космическиим мусором размером с песчинку.