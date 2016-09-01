ESA показало снимок спутника после столкновения с песчинкой в космосе
Европейское космическое агентство (ESA) заявило о том, что его спутник Sentinel-1A столкнулся с космической песчинкой миллиметрового размера, в результате чего на его солнечных батареях осталась довольно заметная вмятина.
Как сообщает агентство, столкновение произошло 23 августа. Камеры, установленные на борту спутника, позволили сотрудникам агентства определить место столкновения, передает ZN.UA. В это же время были зафиксированы незначительные изменения в ориентации и орбите спутника. Вместе с тем, сотрудники агентства заявляют, что на работоспособность спутника столкновение не повлияло.
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Спутник находится на солнечно-синхронной орбите высотой 693 км над поверхностью Земли, делая 175 оборотов за 12 дней. Его скорость составляет 7,5 км в секунду, потому столкновение даже с неподвижным объектом может привести к серьезным повреждениям аппарата.
В мае Европейское космическое агентство заявило, что сантиметровая выбоина на стекле иллюминатора одного из модулей Международной космической станции стала следствием столкновения с космическиим мусором размером с песчинку.