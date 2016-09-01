ESA показало снимок спутника после столкновения с песчинкой в космосе

16:38, 01 сентября 2016
Наука и IT
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Европейское космическое агентство (ESA) заявило о том, что его спутник Sentinel-1A столкнулся с космической песчинкой миллиметрового размера, в результате чего на его солнечных батареях осталась довольно заметная вмятина.

esa.int

Как сообщает агентство, столкновение произошло 23 августа. Камеры, установленные на борту спутника, позволили сотрудникам агентства определить место столкновения, передает ZN.UA. В это же время были зафиксированы незначительные изменения в ориентации и орбите спутника. Вместе с тем, сотрудники агентства заявляют, что на работоспособность спутника столкновение не повлияло. 

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Спутник находится на солнечно-синхронной орбите высотой 693 км над поверхностью Земли, делая 175 оборотов за 12 дней. Его скорость составляет 7,5 км в секунду, потому столкновение даже с неподвижным объектом может привести к серьезным повреждениям аппарата. 

В мае Европейское космическое агентство заявило, что сантиметровая выбоина на стекле иллюминатора одного из модулей Международной космической станции стала следствием столкновения с космическиим мусором размером с песчинку. 

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