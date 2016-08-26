Еврокомиссия намерена провести реформу авторского права в интернете

В рамках реформы авторского права, которую разрабатывает Еврокомиссия, издатели получат право требовать авторские отчисления с новостных агрегаторов и поисковых систем за публикацию фрагментов текстов, передает РБК со ссылкой на Financial Times.

Читайте такжеGoogle создал поисковик для детей

Предложения ЕК будут опубликованы в сентябре, пишет издание. Их целью является уменьшить влияние на рынок крупных операторов, таких как Google. По мнению еврочиновников, сконцентрированная в одних руках большая доля рынка в таких сегментах, как поиск, приводит к «разбалансированности» переговоров между создателями контента и поисковыми системами.

В основе проекта — предоставление издателям «экслюзивных прав» на контент. Это заставит поисковые системы и агрегаторы согласовывать с поставщиками информации условия ее использования.

Ранее подобные попытки привели к закрытию сервиса Google News в Испании, где власти ввели обязательных сбор за использование фрагментов текста. В Германии издатели получили право требовать вознаграждения, однако многие из них, отмечает издание, отказались от выдвижения требований ради того, чтобы их материалы появлялись в агрегаторах.

Газета отмечает, что в основном предложенные Еврокомиссией меры скажутся на бизнесе Google.