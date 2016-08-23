Amazon работает над созданием собственного сервиса музыкальной подписки

Как сообщает портал Recode со ссылкой на источники, стоимость подписки составит около $4-5 в месяц, передает kommersant.ru. В отличие от Spotify и Apple Music, в сервисе Amazon не будет рекламы, однако при этом он будет работать только на оборудовании Echo.

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Как сообщает издание, Amazon хочет запустить сервис уже в сентябре, но пока не завершил сделки с крупными музыкальными лейблами и издателями. Представитель компании от комментариев отказался.

Напомним, в мае Amazon запустил собственный видеосервис, с помощью которого он собирается конкурировать с принадлежащим Google YouTube. На видеохостинге, который называется Amazon Video Direct, пользователи смогут загружать видео и зарабатывать деньги за рекламу и роялти.