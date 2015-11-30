Кларксон рассказал о доставке товаров беспилотниками Amazon

Видео появилось 29 ноября на YouTube и уже собрало более миллиона просмотров. В частности, в ролике можно увидеть прототип дрона компании, передает Lenta.ru. Модель оснащена двумя пропеллерами: для вертикального взлета и горизонтального полета. Дрон получил систему безопасности, которая позволяет аппарату автоматически определять препятствия и обходить их как в воздухе, так и на земле. Беспилотник способен подниматься на высоту 120 м и летать на расстояние 24 км.

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По словам представителя Amazon, дрон представляет собой "наполовину вертолет, наполовину самолет". В ролике показан один из прототипов, которые находятся в разработке компании. Джереми Кларксон добавляет, что в будущем планируется создать целое семейство дронов Amazon.

Предполагается, что клиент будет определять для дрона посадочную зону на своем дворе, пометив ее специальным маркером, после чего аппарат сможет точно расположить посылку на это место. По словам Кларксона, весь процесс доставки Prime Air - от оформления заказа до получения товара - займет до 30 минут.

"Однажды аппараты Prime Air станут таким же обычным явлением, как грузовики на дорогах", - добавили в Amazon.

Джереми Кларксон - британский ведущий, известный по популярной передаче на ВВС Top Gear. Был отстранен от ведения шоу 10 марта по причине конфликта с продюсером Ойсином Таймоном, согласно информации британских СМИ.

25 марта канал решил не продлевать контракт с Кларксоном. Вслед за ним Top Gear покинули Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, а также продюсер Энди Уилмен. В конце июля они подписали контракт на создание телешоу со стриминговым видеосервисом Amazon, первые серии которого выйдут в 2016 году.