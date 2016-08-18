Сервис летающего такси может появится в ОАЭ
16:55, 18 августа 2016Наука и IT
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Французский авиапроизводитель Airbus может запустить летающее такси в ОАЭ на трассе между Дубаем и Абу-Даби.
Эволюция городского транспорта запланирована на ближайшие 10 лет / russianemirates.com
Как ожидается, летающее такси может появиться в ближайшем будущем, например, на отрезке федеральной трассы E11, соединяющей Дубай и Абу-Даби, пишут Русские Эмираты. Инициативу, получившую название "будущее городской мобильности", реализует французский авиапроизводитель Airbus.
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Технология представляет собой автономную летающую платформу для пассажирского и грузового транспорта. Испытания прототипа летающего такси запланированы на 2017 год. Производитель ожидает масштабный спрос на эту технологию по всему миру. Эволюция городского транспорта запланирована на ближайшие 10 лет.
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