Сервис летающего такси может появится в ОАЭ

Как ожидается, летающее такси может появиться в ближайшем будущем, например, на отрезке федеральной трассы E11, соединяющей Дубай и Абу-Даби, пишут Русские Эмираты. Инициативу, получившую название "будущее городской мобильности", реализует французский авиапроизводитель Airbus.

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Технология представляет собой автономную летающую платформу для пассажирского и грузового транспорта. Испытания прототипа летающего такси запланированы на 2017 год. Производитель ожидает масштабный спрос на эту технологию по всему миру. Эволюция городского транспорта запланирована на ближайшие 10 лет.