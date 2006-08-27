Японии нужен свой сверхзвуковой самолет

Япония намерена к 2012 году разработать сверхзвуковой пассажирский самолет нового поколения, который сможет преодолевать расстояние между Токио и Лос-Анжелесом за три часа.

Как сообщил представитель японского Агентства по аэрокосмическим исследованиям Сатоки Курокава (Satoki Kurokawa), корпус самолета будет изготовлен из легкого сверхпрочного материала, на нем установят двигатели нового типа, с помощью которых будет достигаться скорость до 5,5 МАХ. Новый лайнер будет потреблять меньше топлива и производить вдвое меньше шума, чем снятый с маршрутов самолет "Конкорд".

Для стадии разработки, которая займет шесть лет, потребуется 20 миллиардов йен (около $170 миллионов). Коммерческое использование нового сверхзвукового самолета Агентство планирует начать с 2020 года.

Ранее сообщалось, что японские и французские авиаконструкторы из компании "Конкорд" разрабатывают сверхзвуковой самолет нового поколения, первоначальный вариант которого будет представлен общественности уже в октябре нынешнего года. В марте нынешнего года другая группа японских авиаконструкторов провела испытание нового сверхзвукового самолета, разработанного с их австралийскими коллегами, который должен летать в 10 раз быстрее нынешних лайнеров, то есть со скоростью около 8 тысяч километров в час.

Со времен окончания Второй Мировой войны Япония смогла произвести лишь один тип коммерческого авиалайнера - турбовинтовой YS-11, первый полет которого прошел в 1962 году. Самолетов было сделано всего 182, и в 1974 году их выпуск был прекращен по экономическим соображениям.

В настоящее время в Японии производятся детали двигателей, крылья и части фюзеляжа для нового типа американского самолета Боинг-787 "Дримлайнер" (Dreamliner).

РИА “Новости”