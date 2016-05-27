Проект украинских изобретателей Mars Hopper победил в конкурсе NASA

Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

Команда узнала о своей победе 23 мая – за три дня до официального объявления результатов, но в официальном письме представители NASA попросили держать все в секрете, переадает AIN.UA.

«Я надеюсь, мы заинтересовали NASA своим проектом. Если это так, то хотелось бы, чтобы Украина к нему приобщилась. Когда мы разрабатывали проект, то рассчитывали на это: почти все технологии для его реализации есть в Украине. Было бы чудесно, если бы наша страна заняла достойное место среди “космических” стран», – рассказал инженер проекта Александр Буткалюк.

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Сейчас команда планирует сделать два прототипа своего изобретения – для наземных и стратосферных испытаний. Разработчики озвучили намерения агентству и ждут реакции.

Кроме того, они готовятся к поездке на мыс Канаверал на запуск ракеты, который произойдет 8 сентября. Правда, команда пока не знает, сможет ли поехать туда всем составом: всю поездку они должны финансировать за свой счет, NASA организовывает лишь автобус до центра управления.

Отмечается, что до последнего на сайте конкурса они занимали лишь третье место и с большим отрывом. Однако NASA проверяло своими методами анализ голосов на чистоту, и у украинской команды оказались самые высокие показатели.

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В команду Mars Hopper входят Александр Буткалюк, Вячеслав Осауленко, Андрей Музыченко, Илья Рубинский, Павел Правдюков, Николай Денисенко и София Буткалюк. Проект предлагает альтернативную технологию перемещения по поверхности Марса. Ребята разработали аналог джетпака и модель ракетоплана, который использует в качестве топлива углекислый газ.