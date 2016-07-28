Глава Apple Тим Кук заявил о продаже миллиардного iPhone
03:28, 28 июля 2016Наука и IT
785 0
Гендиректор Apple Тим Кук на встрече с сотрудниками в калифорнийском Купертино заявил о том, что компания продала миллиардный смартфон iPhone.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте компании.
«iPhone стал одним из самых важных и успешных продуктов в истории, изменивших мир. Он стал больше, чем постоянным помощником», - заявил Кук.
Читайте такжеPokemon Go побила рекорды скачиваний в магазинах Apple
По его словам, смартфон от Apple стал «по-настоящему неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и позволяет сделать многое в течение дня».
Кук рассказал, что миллиардный iPhone был продан на прошлой неделе. Он подчеркнул, что они не стремились продать как можно больше, но в Apple «всегда старались создавать лучшие продукты», которые помогут изменить что-то к лучшему.
Ранее стала известна дата старта продаж нового iPhone 7.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter