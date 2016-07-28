Глава Apple Тим Кук заявил о продаже миллиардного iPhone

Об этом сообщается на сайте компании.

«iPhone стал одним из самых важных и успешных продуктов в истории, изменивших мир. Он стал больше, чем постоянным помощником», - заявил Кук.

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По его словам, смартфон от Apple стал «по-настоящему неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и позволяет сделать многое в течение дня».

Кук рассказал, что миллиардный iPhone был продан на прошлой неделе. Он подчеркнул, что они не стремились продать как можно больше, но в Apple «всегда старались создавать лучшие продукты», которые помогут изменить что-то к лучшему.

Ранее стала известна дата старта продаж нового iPhone 7.