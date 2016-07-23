Pokemon Go побила рекорды скачиваний в магазинах Apple

Интернет-магазин App Store американской компании Apple сообщает, что игра Pokemon Go бьет рекорды по числу скачиваний.

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Лишь за первую неделю продаж - с 6 июля - число скачиваний этой игры, как сообщает компания, было больше, чем любой другой игры когда-либо.

Накануне игра Pokemon Go, ставшая невероятно популярной во многих странах мира, стала официально доступна в Японии - стране, где эти компьютерные существа были придуманы.

Вначале она продавалась в США, Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких странах, передает Русская служба Би-би-си.

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Менее чем за три недели она стала мировой сенсацией. К примеру, Pokemon Go оказалась в лидерах рейтинга бесплатных приложений американского iTunes.

А тем временем украинцы в соцсетях предлагают властям присоединиться к Pokemon Go безумию и поймать «редчайшего покемона».

Суть новой игры в том, что ее обладатели должны выполнить ряд интерактивных заданий в так называемой дополненной реальности, наложенной на реальную карту прилегающей местности.