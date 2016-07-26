Вокруг света за полтора года: как проходило путешествие самолета на солнечной энергии Solar Impulse 2 (фото)

Часть фото сделана пилотами самолета, а часть предоставлена агентству третьими лицами.

Здесь можно увидеть фото Solar Impulse 2 в небе над американскими Сан-Франциско, Нью-Йорком, Гавайями, японской Нагоей, египетским Каиром, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими частями мира.

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Также есть фотографии после завершающего перелета в Абу-Даби.

Как сообщал УНИАН, самолет на чистой энергии Солнца стартовал 9 марта 2015 года bp арабского Абу-Даби, его посменно вели два швейцарских пилота Бертран Пикар и Андре Боршберг.

26 июля 2016 года завершился последний, 17-й по счету перелет самолета из Каира в Абу-Даби.