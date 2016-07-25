Биологи подтвердили, что штаммами вируса иммунодефицита обезьян могут заразиться люди

К этой группе инфекций относится предок ВИЧ-1 М - типа вирусов, ответственных за пандемию СПИДа, передает Lenta.ru. В экспериментах были использованы лабораторные мыши, которым заранее имплантировались кусочки человеческих тканей. Кроме того, в организм животных внедрили стволовые клетки, способствующие формированию лимфоцитов иммунной системы человека. После этого отдельные группы грызунов заразили четырьмя штаммами вируса иммунодефицита обезьян, включая предшественников ВИЧ-1 М и подтипа ВИЧ, распространенного только в Камеруне. Остальные два штамма встречались только у шимпанзе.

Читайте такжеУченые допустили регенерацию зубов у взрослых людей

Ученые обнаружили, что введенные вирусы, относящиеся к предкам ВИЧ, легче и быстрее заражали мышей, чем те, что инфицировали всегда только обезьян. Исследователи объясняют это тем, что первые сильно отличаются от последних генетически. Это, в свою очередь, влияет на вероятность передачи вируса от шимпанзе к человеку. Были также найдены доказательства, что ВИО способны мутировать во время их попадания в клетки человека, чтобы преодолеть защиту.

Признано, что ВИЧ появился при передаче инфекции от диких шимпанзе к человеку. Однако до сих пор не было лабораторных исследований, которые прямо подтвердили, что вирусы иммунодефицита обезьян способны к межвидовому переносу и заражению клеток людей.