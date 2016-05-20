Ученые впервые экспериментальным путем победили ВИЧ

Группе ученых из Темпльского университета в США, которой руководил Кэмел Халили, удалось успешно вырезать сегмент ДНК, принадлежавший ВИЧ, из генома живых животных. О результатах работы говорится в пресс-релизе университета, на который ссылается Naked Science.

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Ученые использовали технологию редактирования генов CRISPR/Cas9. Ранние исследования показали, что ее можно успешно использовать для удаления генов вируса, которые встроены в геном клетки-хозяина.

Важно то, что такое вмешательство не угрожает последним. Были проведены испытания на клетках пациентов – носителей ВИЧ, что доказало хорошие перспективы методики.

Испытать новый метод на животных удалось только сейчас. Исследователи использовали крыс и мышей, инфицированных ВИЧ. Ученым удалость вырезать целевой сегмент ВИЧ из ДНК живых организмов.

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В релизе отмечается, что результат превзошел самые смелые ожидания. Анализ, проведенный через две недели после начала такого лечения, показал полное отсутствие ВИЧ в клетках крови, головного мозга, почек, печени, селезенки и легких. Также наблюдалось значительное снижение вирусной РНК в клетках лимфоцитов и лимфатических узлах.

Некоторые специалисты уже назвали результат революционным. Есть все основания верить, что в конечном итоге это также сможет помочь и миллионам зараженных ВИЧ людей.

Как известно, традиционно используемые при ВИЧ антиретровирусные препараты имеют один недостаток: они не ведут к удалению вируса из клеток, а лишь подавляют его размножение. Потому не дают возможности говорить о полной победе над вирусом. Хотя при использовании антиретровирусной терапии жизнь пациента можно продлить до 80 лет.