Немецкие антифашисты взломали неонацистский сервер

Немецкая антифашистская группа Daten-Antifa взломала защищенный форум одной из крупнейших неонацистских группировок Blood & Honour, пишет The Register.

Хакерам удалось подобрать коды доступа к форуму и скопировать 800 мегабайт данных, включая информацию, которая была доступна только членам Blood & Honour.

База данных опубликованы в Сети в формате 7zip. Архив содержит IP-адреса 31948 зарегистрированных на форуме пользователей и информацию о 500 (возможно, даже 1200) немецких неонацистах.

В заявлении Daten-Antifa говорится, что сервер удалось взломать в результате спланированной разведоперации, которая включала в себя обыск некоего дома. Как отмечает The Register, полученные Daten-Antifa данные не сможет использовать полиция, так как они были собраны в обход законной процедуры.

Лента.ру