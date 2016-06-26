В мексиканской деревне обнаружили останки убитого людьми мамонта

Мамонта обнаружили в деревне Тультепек, на глубине около двух метров под одной из улиц, передает Русская служба Би-би-си.

Как расказал археолог Луис Кордоба, на момент гибели животному было от 20 до 25 лет, при этом сохранились все фрагменты скелета, а бивни даже не были отделены от черепа. Специалисты установили, что животное убили и расчленили люди, а его кости были разбросаны по округе.

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Ученые надеются выставить скелет тультепекского мамонта в музее.

Некоторые фрагменты скелетов мамонтов в Мексике ранее находили в месте, где когда-то располагалось мелкое озеро, в котором застревали крупные мамонты.

В общей сложности в окрестностях Мехико обнаружили останки 50 мамонтов.

Мамонты вида Колумба - Mammuthus columbi - были широко распространены на американском континенте.

Останки животных этого вида находили по всей Центральной Америке, а также в Техасе и Калифорнии.