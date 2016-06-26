В мексиканской деревне обнаружили останки убитого людьми мамонта
Мексиканские палеонтологи выкопали скелет мамонта, жившего 14 тысяч лет назад неподалеку от нынешнего Мехико.
Мамонта обнаружили в деревне Тультепек, на глубине около двух метров под одной из улиц, передает Русская служба Би-би-си.
Как расказал археолог Луис Кордоба, на момент гибели животному было от 20 до 25 лет, при этом сохранились все фрагменты скелета, а бивни даже не были отделены от черепа. Специалисты установили, что животное убили и расчленили люди, а его кости были разбросаны по округе.
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Ученые надеются выставить скелет тультепекского мамонта в музее.
Некоторые фрагменты скелетов мамонтов в Мексике ранее находили в месте, где когда-то располагалось мелкое озеро, в котором застревали крупные мамонты.
В общей сложности в окрестностях Мехико обнаружили останки 50 мамонтов.
Мамонты вида Колумба - Mammuthus columbi - были широко распространены на американском континенте.
Останки животных этого вида находили по всей Центральной Америке, а также в Техасе и Калифорнии.