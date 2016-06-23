Швейцарский электромобиль установил мировой рекорд по ускорению (видео)

Машина смогла разогнаться с нуля до ста километров в час за 1,513 секунды. За это время она покрыла расстояние чуть менее 30 метров, передает N+1.

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Электроболид создала команда из 30 человек, в которую вошли студенты Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Университета прикладных наук Люцерна.

Электромобиль выполнен из углепластика и его масса составляет всего 168 килограммов. Машина оснащена мотор-колесами, способными развивать мощность в 200 лошадиных сил и крутящий момент в 1700 ньютон-метров.

Предыдущий рекорд ускорения принадлежал электромобилю E0711-6, разработанному командой студентов Green Team из Университета Штутгарта. В июле 2015 года их машина смогла разогнаться с нуля до ста километров в час за 1,779 секунды. E0711-6 также оснащена четырьмя мотор-колесами с крутящим моментом в 1200 ньютон-метров.

Следует отметить, что в июле прошлого года Green Team всего на 0,006 секунды превзошла предыдущий рекорд, установленный электромобилем Grimsel в 2014 году. Тогда швейцарский гоночный электромобиль смог разогнаться с нуля до сотни за 1,785 секунды.