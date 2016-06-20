Ученые нашли способ, который может усилить иммунную систему ВИЧ-инфицированных
Новое исследование, проведенное учеными из Сан-Франциско, показало, что с помощью лекарств на основе ретиноевой кислоты возможно усилить иммунную систему ВИЧ-инфицированных пациентов таким образом, что это позволит избавиться от пораженных вирусом клеток.
Статья опубликована в журнале Nature Medicine, передает Лента.ру.
При антиретровирусной терапии невозможно полное излечение ВИЧ из-за того, что в инфицированных клетках сохраняются целые резервуары латентных вирусов. Можно уничтожить большую часть ВИЧ в крови пациентов, однако эти резервуары сохраняться и могут реактивироваться. В результате зараженная клетка снова начинает производить инфекцию.
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Согласно ранним исследованиям, латентные вирусы выживают из-за подавленной иммунной системы, которая не способная выявить инфицированные лимфоциты и другие клетки и уничтожить их. Однако ученые показали, что ретиноевая кислота может стимулировать врожденный иммунитет и ликвидировать «спящий» ВИЧ. В частности, ее производные препараты пробуждают латентные вирусы, в результате чего иммунная система начинает выявлять их и уничтожать инфицированные клетки.
По словам ученых, это позволит не просто продлевать жизнь пациентам, как это делает антиретровирусная терапия, но и уничтожать скопления ВИЧ, из-за которых полное излечение ранее было невозможным. Дальнейшие исследования помогут создать эффективную терапию, позволяющую избавить людей от вирусов.
ВИЧ поражает различные клетки иммунной системы, в результате чего иммунитет угнетается и развивается СПИД. Антиретровирусная терапия позволяет продлить жизнь больного до 70 лет.