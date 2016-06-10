Bloomberg: SpaceX когда-то высмеивали, а теперь она стала тревожным сигналом для европейцев

Об этом пишет Элен Фуке в статье "Компанию SpaceX Маска когда-то высмеивали, а теперь она стала тревожным предупреждением для европейцев", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

После трех безупречных посадок первой ступени ракеты Falcon 9 компании "Space Exploration Technologies Corp." на платформу в Атлантическом океане, во вторник 44-летний предприниматель объявил о том, что планирует начать повторное использование ракет в сентябре. В свою очередь, европейский конкурент – повторно неиспользуемая ракета Ariane 6 – будет готова только к 2020 году, а ее повторно используемая версия, чей проект был представлен в этом месяце, гораздо позже.

"SpaceX – это невероятно тревожный звонок", - сказал в интервью Жан-Ив Ле Галь, глава CNES, французского космического агентства. "Шесть-девять месяцев назад многие в Европе думали, что Илон Маск – просто хвастун среди влиятельных людей ракетно-космической отрасли. Но он показал, что может это сделать, однажды повторно использовать ракеты. Он явно встряхнул отрасль".

Читайте такжеПервая ступень ракеты Falcon 9 в третий раз успешно приземлилась на морскую платформу (видео)

На кону больше, чем просто гордость Европы. Космическая отрасль предоставляет 38.000 рабочих мест в Европе, большинство из них – во Франции, сообщают в Aerospace Defense Industries. Сектор находится на пороге новой эры космических полетов, которые позволят расширить клиентскую базу для спутников и откроют путь для ранее недоступных разведочных проектов. Европа не может позволить себе упустить такую возможность.

Экономичная ракета европейского производства позволит континенту оставаться одним из крупнейших игроков на шестимиллиардном мировом рынке ракет для доставки полезного груза. А также быть частью крупных долгосрочных миссий, таких как пилотируемые полеты на Марс. Прежде чем успехи Маска изменили правила игры, по оценкам, рынок должен был достичь $ 8,4 млрд в 2023 году, по данным Mountain View, калифорнийской исследовательской фирме Frost & Sullivan.

Влияние Маска

Под влиянием Маска, промышленность во всем мире, в том числе в Китае и Индии, переосмысливает свой подход, чтобы снизить затраты. Компании, владеющие ракетами-носителями, которые доставляют в космос спутники, груз и людей, стремятся снизить цены на 50% или больше.

В апреле SpaceX посадила первую ступень ракеты Falcon 9 на платформу в 200 милях от Атлантического побережья США. С тех пор она осуществила еще две успешные посадки, после отправки полезных грузов в верхние слои атмосферы. Новая попытка состоится 14 июня.

Долгое время SpaceX считалась дерзкой выскочкой, которая путалась под ногами у аэрокосмических гигантов. Но теперь компания достигла совершеннолетия, спустя 14 лет после основания. Тогда ее цели казались нереальными. Маск говорил о революции в сфере космических аппаратов и колонизации Марса. SpaceX теперь близка к тому, чтобы стать доминирующей компанией в сфере доставки полезных грузов. В компании говорят, что в этом году планируют выполнить 18 миссий, в три раза больше, по сравнению с 2015 годом.

Калифорнийская компания заявила, что позже планирует задействовать ранее используемую стартовую ступень ракеты Falcon 9 и еще больше снизить цену полета, с нынешних $ 61 млн, которые компания получает за доставку коммерческих полезных грузов. Arianespace – одна из крупнейших в мире коммерческих компаний, осуществляющих космические перевозки. Она планирует использовать Ariane 6, и утверждает, что ее цены будут близки к ценам SpaceX.

Далеко позади

Стоимость многоразовых ракет, технических препятствий и рентабельности еще предстоит проверить, но Ле Галль говорит, что Маск быстро развивается, и Европе стоит поторопиться.

1 июня, CNES и Airbus Safran Launchers – крупнейшая в Европе космическая компания – представили проект двигателя, получившего название "Прометей", который сделает будущую Ariane 6 ракетой многоразового использования и поможет отправлять полезную нагрузку в космос за четверть цены, которую приходится платить сейчас за Ariane 5. Первое испытание двигателя состоится в 2020 году. Проблема Европы заключается в том, что SpaceX уже тестирует свои ракеты многократного использования и снижает цены, а многоразовая Ariane 6 – это просто проблеск в глазах ученых.

Читайте такжеМаск начнет испытания трека для сверхзвуковых пассажирских перевозок в этом году

"Мы хотим быть готовыми, если повторное использование станет реальностью", - сказал Ле Галль, пообещав попросить европейских партнеров найти дополнительные средства, помимо 100 млн евро ($ 115 млн), которые регион до сих пор выделял на программу.

Гибкость на быстро движущейся арене может стать препятствием для европейского проекта, который объединяет, в основном, пять крупнейших экономик региона – Германию, Францию, Великобританию, Италию и Испанию – промышленные группы этих стран, Европейское космическое агентство и институты Европейского Союза. Очень сложно заставить их действовать согласованно.

Рваные джинсы

Ariane 6, в своей не-многоразовой версии, вероятно, будет серьезным прямым конкурентом Falcon 9 компании SpaceX, но она будет готова только через четыре года. Тьерри Мэндон, министр исследований и высшего образования Франции, ответственный за космическую отрасль, говорит, что не беспокоится и отвергает потенциальную угрозу в лице Маска.

"В конце концов, важна стоимость, неважно, как вы окажетесь там – с помощью повторного использования или чего-то еще", - сказал он в интервью. "Нам, в Европе, возможно, не хватало общего видения или согласованности действий. Но мы еще не знаем, чем все закончится".

Ле Галль считает, что презрительная неспособность Европы воспринимать Маска всерьез появилась много лет назад. Он помнит конференцию во Вьетнаме около десяти лет назад, когда миллиардер "появился в рваных джинсах и с полиэтиленовым пакетом. Он сказал нам – главам трех крупнейших мировых компаний по запуску ракет: "Я здесь, и вам конец". Один из нас ответил: вы говорите, мы запускаем. Если бы мы знали ... "