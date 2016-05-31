Каждые шесть секунд от связанных с курением болезней в мире умирает один человек - ВОЗ

Об этом заявляют эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Ожидается, что этот показатель вырастет до 8 млн смертей в год к 2030 году, при этом 80% жертв предотвратимых болезней будут проживать в странах с низким и средним уровнем дохода.

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Курение является одной из основных предотвратимых причин развития неинфекционных заболеваний (НИЗ). В 2012 году НИЗ стали причиной смерти 16 млн человек в возрасте до 70 лет, причем 82% из них жили в развивающихся странах.

По мнению ВОЗ и секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, шаги по переходу на простую (стандартизированную) упаковку позволяют снизить спрос на табачные изделия и таким образом спасти жизни людей.

Под простой упаковкой понимается ограничение или запрет на использование логотипов, цветов, изображений табачных марок или пропагандистской информации на упаковке, за исключением торговых наименований и наименований изделий, изображенных стандартным цветом и гарнитурой.

В декабре 2012 года Австралия стала первой страной, полностью перешедшей на простую упаковку. С 20 мая 2016 года Франция и Великобритания также начали подготовку к переходу на простую упаковку. Ирландия готовится принять соответствующие меры, другие страны пока изучают эту возможность.

«Простая упаковка снижает привлекательность табачных изделий. Она убивает весь гламур табака, как табак убивает людей, – сказала генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен. - Она ограничивает возможности рекламы и продвижения табачных изделий. Она оставляет меньше возможностей для размещения на упаковке и этикетках дезинформации. Кроме того, она повышает эффективность предупреждений о вреде для здоровья».

По мнению директора Департамента ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Дугласа Бетчера, Всемирный день без табака в этом году неслучайно проходит под лозунгом «Готовьтесь к переходу на простую упаковку». Это говорит о набирающем силу направлении общемировых усилий по борьбе с распространением табачных изделий.

«Простая упаковка становится глобальным явлением, - сказал Бетчер. - У табачной промышленности было время подготовиться к переходу на простую упаковку. Тем более отрадно видеть, что все больше стран игнорируют маневры табачной индустрии и ставят на первое место здоровье населения, снижая спрос на табачные изделия за счет внедрения простой упаковки».

*** Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая. Провозглашён в 1988 году ВОЗ на 42-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.