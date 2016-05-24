МИД Украины досрочно отозвал из Словакии дипломата, причастного к контрабанде сигарет

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

В министерстве было принято решение о завершении командировки Лищишин и возвращении ее в Украину.

"По поводу Словакии, официально могу подтвердить, что в МИД принято решение о досрочном завершении длительной командировки первого секретаря посольства Украины в Словакии и возвращении ее в Украину", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Также Беца добавила, что продолжается служебное расследование относительно инцидента с задержанием в Закарпатской области члена семьи дипломата с незаконной партией сигарет.

Читайте такжеМоскаль обнародовал документ, по которому перевозили "дипломатическую контрабанду сигарет"

Как сообщал УНИАН, 21 мая закарпатские таможенники изъяли почти 60 тыс. сигарет у украинца с дипломатическим паспортом и письмом от одного из посольств Украины о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который не подлежит контролю.

В МИД не назвали фамилию задержанного, однако предложили называть его гражданин "Л". В то же время председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что партию контрабандных сигарет стоимостью 620 тыс. грн за границу пытался провезти житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин.

В МИД предупредили, что в случае причастности посольства Украины в Словакии к контрабанде сигарет пострадает много людей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что выводы по делу контрабанды сигарет членом семьи дипломата будут сделаны быстро.

Также Москаль обнародовал письмо посольства Украины в Словакии, на основании которого под видом дипломатического груза из Украины пытались незаконно вывезти партию сигарет.