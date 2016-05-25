Роскосмос отказался продлевать контракт с NASA по доставке астронавтов на МКС

"Мы работаем с зарубежными партнерами в рамках действующих соглашений, новых контрактов заключать не планируется", - сказал замглавы российской госкорпорации Сергей Савельев, передает Lenta.ru. Ранее Савельев заявил, что Роскосмос ведет переговоры с NASA о доставке астронавтов на МКС после 2018 года. "Сейчас есть контракт на 2017 и 2018 годы. На более поздний срок контракта еще нет", - сообщил он.

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В NASA, в свою очередь, подтвердили отсутствие нового контракта с Роскосмосом, напомнив о разработке пилотируемых кораблей частными компаниями SpaceX и Boeing, полеты которых запланированы на 2017-2018 годы. "В 2018 году у нас будет возможность по доставке астронавтов как на американских, так и на российских кораблях", - отметил замглавы NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

В феврале 2015 года NASA объявило о покупке шести мест для своих астронавтов на российских пилотируемых космических кораблях "Союз" для их доставки на МКС в 2018 году. Решение было принято в качестве страховки: в случае, если у компаний Boeing и SpaceX возникнут трудности с испытаниями новых коммерческих пилотируемых космических кораблей.

В настоящее время астронавтов на МКС доставляет только один пилотируемый космический корабль - "Союз ТМА-М".