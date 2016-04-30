SpaceX показала новое видео исторической посадки ракеты на плавучую платформу

Космическая компания SpaceX опубликовала новое видео посадки ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в океане.

Соответствующая запись была сделана с камеры на платформе.

Видео было снято в формате "360 градусов", что позволяет ощущать присутствие на месте событий и изменять угол обзора.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля компания SpaceX впервые в истории сумела осуществить успешный управляемый спуск нижней ступени ракеты на морскую платформу в Атлантическом океане с целью ее повторного использования.

Ракета-носитель Falcon 9, оснащенная возвращаемой ступенью, стартовала с космодрома на мысе Канаверал с грузом для Международной космической станции.