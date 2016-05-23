УНИАН представляет свой погодный сервис

Одновременно с перезапуском нашего флагманского информационного сайта, УНИАН презентует совершенно новый для себя проект: погодный сервис.

Теперь о том, что на себя надеть, брать ли зонтик, и как обстоят дела на курортах Украины и мира (а также на дорогах, ведущих к ним), рассказывать также будем мы.

Мы предоставим вам максимально точный прогноз погоды для более чем 30000 локаций в Украине и 113000 населенных пунктов во всем мире, что больше, чем у любых ныне работающих украино- и русскоязычных сервисов. Кроме этого, наш погодный сайт в удобной форме предоставит вам информацию о погоде на протяжении всех популярных автомобильных трасс, и на всех украинских и наиболее популярных у украинцев мировых курортах.

Сайт УНИАН Погода будет не только сообщать прогнозы – но и радовать вас «стихийными» новостями. Теперь любителям почитать о тайфунах, цунами и землетрясениях не придется искать фотографии, видео и сообщения о том, как извергается Эйяфьятлайокудль – вся соответствующая информация будет собрана прямо здесь.

УНИАН Погода – это наш новый продукт, новый проект, который делает креативная команда УНИАН. Он совершенно не похож на то, чем ранее занимались наши редакторы и журналисты, и будет интересен для тех, кого не волнуют новости политики.

Искренне ваши,

вся команда УНИАН