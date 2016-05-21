NASA показало снимок "разъеденной местности" Плутона

Регион получил неофициальное название Земли Венеры и представляет собой уникальный для карликовой планеты и Солнечной системы ландшафт. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NASA.

Земля Венеры состоит из равнин в форме многоугольных блоков, разделенных друг от друга темными каналами шириной 3-4 километра. На местности также присутствуют ударные кратеры диаметром до 25 километров. Это указывает на древнее происхождение территории.

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Ученые до сих пор не видели таких структур на планетах Солнечной системы. Наиболее похожими на них являются каньоны лабиринта Ночи на Марсе. На Красной планете они возникли в результате тектонических процессов (растягивания и растрескивания поверхности небесного тела).

На Плутоне каналы могли образоваться в результате аналогичных процессов. Долины, разделяющие блоки, могли с течением времени расшириться из-за перемещающегося азотного льда или его сублимации (перехода из твердого в газообразное состояние).

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На представленном NASA изображении на нижнем рисунке показаны богатые метановым льдом территории (отмечены фиолетовым цветом). Метан в твердом состоянии чувствителен к сублимации в условиях Плутона.

Представленное NASA изображение сделано научным инструментом MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera) на расстоянии 33,9 тысячи километров от Плутона за 45 минут до минимального сближения с карликовой планетой. Разрешение изображения составляет 680 метров на пиксель.