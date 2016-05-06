Bloomberg: Подъем компании "Tesla" поставил под угрозу не только нефть

Об этом сообщает Эдди Ван Дер Вальт в статье "Подъем компании "Tesla" поставил под угрозу не только нефть", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Теперь планы Илона Маска в автомобильной промышленности обещают потрясти еще и рынок платины.

Но в этом Маск не одинок. Практически каждый автопроизводитель торопится внедрять электромобили, чтобы положить конец использованию бензина и дизельного топлива. Поскольку потребители переходят на электромобили, падает спрос на металл, важный для очистки выхлопных газов от токсичных веществ. Дизельные модели пострадали из-за скандала с выбросами в Volkswagen. Будущее кажется все более мрачным. Даже Саудовская Аравия готовится к пост-нефтяной эре.

"Это долгосрочный риск для платины, ведь транспортные средства с электрическими батареями не нуждаются в платине", - сказал Марк Эллиот, аналитик Investec Plc (Лондон). Гибридные транспортные средства могут использовать платину и, по его мнению, обеспечат десятилетний переход, но аналитик все же уверен, что электрические автомобили возьмут верх. В прошлом году, почти каждая вторая унция платины, используемой во всем мире, была продана автомобильной промышленности. Добывают металл в основном в Южной Африке и России.

Правительства предлагают субсидии, чтобы водители меняли автомобили, а автопроизводители внедряют модели, которые стоят меньше и преодолевают расстояния больше, чем когда-либо. Покупатели буквально выстроились в очередь, когда в марте Маск представил "Model 3" стоимостью $ 35,000. В этом году Chevrolet выпустит в продажу "Bolt" стоимостью $ 37,500, электрический автомобиль, который может преодолеть 200 миль (примерно 322 километра). Германия, крупнейший автомобильный рынок в Европе, в прошлом месяце объявила о выделении 1,2 млрд евро ($ 1,4 млрд) для стимулирования отрасли, четверть этой суммы будет потрачена на создание общенациональной сети станций высокоскоростной зарядки автомобилей. Потребители в США могут получить налоговый кредит на сумму $ 7,500 от правительства.

"Теперь это касается не только компании "Tesla", - говорит Эндрю Миллер, аналитик Benchmark Mineral Intelligence Ltd. (Лондон). "Активное производство батарей началось в Китае, Корее и Японии". По его словам, к 2020 году гибридные и полностью электрические транспортные средства могут составить примерно 5 процентов автомобильного рынка.

Тем не менее, упадок в отрасли нельзя назвать неизбежным или бесспорным. Автопроизводители исследуют гидроэлектрические альтернативы, для которых необходима платина. Успешная разработка такой альтернативы может бросить вызов нынешним электромобилям. По данным Международного энергетического агентства, металл может оставаться частью структуры энергетики и после 2050 года, поскольку используется в гибридных технологиях.