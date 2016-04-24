Японских фермеров хотят заменить роботами

В Японии стартовал проект, согласно которому фермеров заменят на роботизированные устройства, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. Правительство страны намерено выделить на реформу более 37 миллионов долларов.

"В сельское хозяйство внедрят не только наземные механизмы, но и роботизированные беспилотники, которые будут осуществлять контроль за урожаем, а также выполнять всевозможные функции. Также уже в ближайшем будущем в Японии появятся полностью роботизированные фермы, которые будут выдавать обработанную продукцию", - говорится в сообщении.

О старте программы рассказал глава японского Минсельхоза Хироши Дайдо. По его словам, над созданием роботов для ферм работали лучшие специалисты страны. В настоящее время большая часть устройств находится на испытаниях, которые завершатся уже к концу мая текущего года.

В конце марта 2016 года в финал японского литературного конкурса имени Хоси Синъити попала написанная роботом повесть. Она была создана группой исследователей Университета Хакодате под руководством профессора Хитоши Мацубара. Люди задавали компьютерной программе определенные параметры: сюжет, пол героев и другие. На основе этих данных искусственный интеллект создавал текст.

Читайте такжеВ Австралии появился робот-доставщик пиццы (фото)

"Я был удивлен, когда узнал, что эта повесть написана роботом. Это хорошо структурированное произведение. Есть, конечно, некоторые вещи, над которыми стоит поработать, чтобы получить приз, — например, описания персонажей", - сказал писатель-фантаст Сатоши Хасе.

В середине марта компьютерная программа AlphaGo, разработанная Google,выиграла четыре партии из пяти у одного из мировых чемпионов по игре в го корейца Ли Седоля.