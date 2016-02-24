Boston Dynamics представила человекоподобного робота нового поколения (видео)

Обновленная версия двуногого Atlas стала легче и устойчивее. Сообщается, что робот весит около 80 кг и при росте в 175 см умеет ходить по неровной местности, сохраняя равновесие.

Также робот снабжен массой датчиков, которые позволяют совершать точные движения и лучше ориентироваться в пространстве.

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На видео, представленном компанией, робот поднимает коробки и открывает двери. Также он сохраняет устойчивость после толчков инженеров, а после падения самостоятельно поднимается на "ноги".

Также стоит отметить, что робот двигается очень естественно, особенно во время ходьбы по пресеченной местности.

«Новая версия Atlas разработана, чтобы работать как на улице, так и в здании. Она специализируется на мобильных манипуляциях. Робот работает на электричестве, движется на гидравлике. Использует сенcоры в теле, ноги для баланса, а также LIDAR и стереосенсоры в голове, чтобы избегать препятствий», — описывают робота инженеры.

Также робот способен постоянно отслеживает цель — если ящик отодвинуть, когда Atlas уже нагнулся, чтобы взять его, то робот разогнется и опять подойдет к коробке.