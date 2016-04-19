Ученые выяснили, что ожидает близкие к Млечному Пути карликовые галактики

Посвященный исследованию препринт астрофизики из Чили, Бразилии и Италии опубликовали на сайте arXiv.org, передает Лента.ру.

В статье, посвященной исследованию Большого и Малого Магеллановых облаков, ученые поставили под сомнение классический сценарий эволюции близких к Млечному Пути карликовых галактик, согласно которому они по раздельности поглотятся Млечным Путем. Ранее ученым было известно, что около пяти процентов звезд БМО вращаются в том же направлении, что и светила в ММО.

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Свои выводы ученые основывают на недавно полученных данных по металличности (содержанию в звездах элементов тяжелее гелия) и возрасту светил ММО и БМО, которые увеличили ранее известную выборку. В частности, астрофизики рассчитали эти параметры для рассеянного скопления NGC 152, расположенного в ММО и принятого в исследовании за эталонное.

Возраст и градиент металличности NGC 152 равны 2,6±0,6 миллиарда лет и -0,19±0,09 соответственно. Эти данные совместимы с моделями, допускающими постепенное поглощение тяжелой галактикой (БМО) более легкой (ММО). Одним из последних артефактов такого развития событий является существование скопления Brück 6, возраст которого составляет 130±40 миллионов лет. ММО находится на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли, а БМО — 160 тысяч. Звездные скопления в семь и десять миллиардов раз тяжелее Солнца соответственно. Через примерно четыре миллиарда лет галактики станут частью Млечного Пути, а через пять миллиардов лет их поглотит Андромеда, которая в сотни миллиардов раз тяжелее светила.

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