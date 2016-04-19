Ученые выяснили, что ожидает близкие к Млечному Пути карликовые галактики
Большое Магелланово облако (БМО) поглотит Малое (ММО) вследствие приливного разрушения до того, как оба звездных скопления станут частью Млечного Пути.
Посвященный исследованию препринт астрофизики из Чили, Бразилии и Италии опубликовали на сайте arXiv.org, передает Лента.ру.
В статье, посвященной исследованию Большого и Малого Магеллановых облаков, ученые поставили под сомнение классический сценарий эволюции близких к Млечному Пути карликовых галактик, согласно которому они по раздельности поглотятся Млечным Путем. Ранее ученым было известно, что около пяти процентов звезд БМО вращаются в том же направлении, что и светила в ММО.
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Свои выводы ученые основывают на недавно полученных данных по металличности (содержанию в звездах элементов тяжелее гелия) и возрасту светил ММО и БМО, которые увеличили ранее известную выборку. В частности, астрофизики рассчитали эти параметры для рассеянного скопления NGC 152, расположенного в ММО и принятого в исследовании за эталонное.
Возраст и градиент металличности NGC 152 равны 2,6±0,6 миллиарда лет и -0,19±0,09 соответственно. Эти данные совместимы с моделями, допускающими постепенное поглощение тяжелой галактикой (БМО) более легкой (ММО). Одним из последних артефактов такого развития событий является существование скопления Brück 6, возраст которого составляет 130±40 миллионов лет. ММО находится на расстоянии 200 тысяч световых лет от Земли, а БМО — 160 тысяч. Звездные скопления в семь и десять миллиардов раз тяжелее Солнца соответственно. Через примерно четыре миллиарда лет галактики станут частью Млечного Пути, а через пять миллиардов лет их поглотит Андромеда, которая в сотни миллиардов раз тяжелее светила.
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