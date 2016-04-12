Будущее уже здесь: французы испытали летающую доску (видео)

Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Gizmag.

Реактивный ховерборд (джетборд) под названием Flyboard UFO пилотируется стоя. Летательный аппарат оснащен компактным реактивным двигателем, может подниматься на высоту до трех километров и развивать скорость до 150 километров в час. Запаса топлива хватает на 10 минут непрерывного полета. В опубликованном видео пилот описывает несколько кругов над водой и приземляется, всего первый полет продлился 3 минуты 55 секунд.

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По словам представителей компании, джетборд UFO все еще находится в стадии разработки. В опубликованном демонстрационном видео снят работающий прототип, и запуск серийного производства не запланирован на 2016 год.

Как отмечает издание, ранее под маркой Flyboard выпускались спортивные снаряды для флайбординга — экстремальный спорт, в котором флайборд крепится к ногам спортсмена и поднимает человека за счет реактивной силы потока воды, нагнетаемого отдельным насосом.

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До недавнего времени серийно выпускаемых персональных реактивных летательных аппаратов практически не существовало, однако в 2015 году сразу две компании сообщили о намерении наладить серийный выпуск джетпаков. Сначала о запуске серийного производства джетпаков заявила компания Martin Aircraft, об испытании коммерческой модели реактивного ранца сообщила компания JetPack Aviation.