Facebook запускает функцию прямой видеотрансляции

Об этом на своей странице написал основатель социальной сети Марк Цукерберг.

""Facebook Live" позволяет легко создавать видеоролики, обмениваться ими и смотреть в реальном времени. Это как будто у вас в кармане всегда телевизионная камера. Любой человек, у которого есть телефон, может отныне выходить на видеосвязь с кем угодно по всему миру", - говорится в сообщении.

Today we're launching Facebook Live for everyone -- to make it easier to create, share and discover live videos.Live... Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, April 6, 2016

Читайте такжеFacebook ввел пять альтернатив лайку

Раньше осуществлять трансляцию видео в прямом эфире могли лишь официальные страницы и пользователи с официальной верификацией.