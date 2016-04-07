Facebook запускает функцию прямой видеотрансляции
03:51, 07 апреля 2016Наука и IT
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Facebook запускает для всех пользователей социальной сети видеосервис Facebook Live, который позволяет вести прямые видеотрансляции.
REUTERS
Об этом на своей странице написал основатель социальной сети Марк Цукерберг.
""Facebook Live" позволяет легко создавать видеоролики, обмениваться ими и смотреть в реальном времени. Это как будто у вас в кармане всегда телевизионная камера. Любой человек, у которого есть телефон, может отныне выходить на видеосвязь с кем угодно по всему миру", - говорится в сообщении.
Today we're launching Facebook Live for everyone -- to make it easier to create, share and discover live videos.Live...Posted by Mark Zuckerberg on Wednesday, April 6, 2016
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Раньше осуществлять трансляцию видео в прямом эфире могли лишь официальные страницы и пользователи с официальной верификацией.
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