Ученые разгадали литиевую тайну звезд-гигантов
Астрофизики подтвердили гипотезу, что литий в атмосферу звезд попадает из-за поглощения ими экзопланет-гигантов (наподобие Юпитера и Сатурна).
Международный коллектив астрофизиков предложил простое разрешение литиевой загадки - наличия большого количества звезд-гигантов с обильным содержанием этого элемента, что не укладывается в канонические модели эволюции светил малой и средней массы.
Посвященный исследованию препринт авторы опубликовали на сайте arXiv.org, сообщает Lenta.ru.
"В своей работе ученые сообщают о случайном открытии, сделанном при помощи космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) Европейской южной обсерватории, 20 богатых литием гигантов", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУченые обнаружили две гигантские планеты у звезды в созвездии Большого Пса
Отмечается, что обнаруженный ансамбль звезд является одним из крупнейших среди описанных в литературе и включает в себя девять светил, также исследованных европейской космической обсерваторией COROT (COnvection ROtation and planetary Transits).
"Ученые подтвердили популярную гипотезу о том, что литий в атмосферу звезд (которые в 0,6-10 тяжелее Солнца) попадает из-за поглощения ими экзопланет-гигантов (наподобие Юпитера и Сатурна). Богатые литием небесные тела на короткое время наполняют внешние слои светила литием, что и наблюдают спектрографы на Земле", - подчеркивает издание.
Отсутствие или невысокое содержание литиевых линий в спектрах звезды ученые объясняют более поздней стадией эволюции звезды, на которых под действием внутренних процессов происходит перемешивание вещества, в результате чего литий оказывается в недрах светила.
Читайте такжеУченые подтвердили существование сверхгиганта с нейтронной звездой внутри
В своей работе астрофизики провели моделирование эволюции асимптотической ветви гигантов (звезд, которые в 0,6-10 тяжелее Солнца — к ним относятся красные гиганты) и получили удовлетворительное согласие между гипотезой и наблюдательными данными.