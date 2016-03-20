Ученые разгадали литиевую тайну звезд-гигантов

Международный коллектив астрофизиков предложил простое разрешение литиевой загадки - наличия большого количества звезд-гигантов с обильным содержанием этого элемента, что не укладывается в канонические модели эволюции светил малой и средней массы.

Посвященный исследованию препринт авторы опубликовали на сайте arXiv.org, сообщает Lenta.ru.

"В своей работе ученые сообщают о случайном открытии, сделанном при помощи космического телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) Европейской южной обсерватории, 20 богатых литием гигантов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обнаруженный ансамбль звезд является одним из крупнейших среди описанных в литературе и включает в себя девять светил, также исследованных европейской космической обсерваторией COROT (COnvection ROtation and planetary Transits).

"Ученые подтвердили популярную гипотезу о том, что литий в атмосферу звезд (которые в 0,6-10 тяжелее Солнца) попадает из-за поглощения ими экзопланет-гигантов (наподобие Юпитера и Сатурна). Богатые литием небесные тела на короткое время наполняют внешние слои светила литием, что и наблюдают спектрографы на Земле", - подчеркивает издание.

Отсутствие или невысокое содержание литиевых линий в спектрах звезды ученые объясняют более поздней стадией эволюции звезды, на которых под действием внутренних процессов происходит перемешивание вещества, в результате чего литий оказывается в недрах светила.

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В своей работе астрофизики провели моделирование эволюции асимптотической ветви гигантов (звезд, которые в 0,6-10 тяжелее Солнца — к ним относятся красные гиганты) и получили удовлетворительное согласие между гипотезой и наблюдательными данными.