Boeing показал нового подводного робота

Робот способен полностью автономно находится под водой в течение нескольких месяцев. Его длина составляет 15,5 м, сообщает N+1. Робот оборудован энергетической системой, которая перезаряжается, однако подробности которой не разглашаются, для его обслуживания не нужен специальный корабль поддержки, как для других подводных роботов. Он может собирать данные, включая картографирование дна, и передавать их оператору.

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Технические подробности о Echo Voyager не указываются. Этот робот стал третьим в линейке подводных аппаратов Voyager. Ранее Boeing представил глубоководный автономный аппарат Echo Ranger водоизмещением пять тонн. Этот аппарат способен погружаться на глубину до 3 тыс. м. Длина робота составляет 5,5 м, а диаметр - 1,27 м.