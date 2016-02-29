Boeing запатентовал технологию 3D-печати объектов, парящих в воздухе (видео)

Компания Boeing запатентовала технологию 3D-печати левитирующих объектов. Эта технология позволит создавать предметы в то время, пока они парят в воздухе.

Как пишет Naked Science со ссылкой на портал Tech Xplore, новая технология использует одновременно несколько 3D-принтеров для подачи материала с диамагнитными свойствами. Как это работает? Первая «порция» печатного материала, которую называют «самородком», удерживается в воздухе с помощью магнитных полей. Затем другие 3D-принтеры добавляют к «самородку» остальные детали.

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По словам специалистов, этот метод печати имеет ряд преимуществ. Во-первых, в отличие от традиционных принтеров, создающих детали снизу вверх, новое устройство может «строить» детали с любой стороны, поскольку материал удерживается магнитными полями. Во-вторых, благодаря магнитным полям предмет можно вращать в любых направлениях, что дает возможность изготавливать гораздо более сложные формы. И наконец, применение нескольких 3D-принтеров одновременно значительно ускоряет производство деталей.

«Этот процесс помог бы избавиться от ограничений традиционной 3D-печати. И это означало бы, что создана технология без границ», – прокомментировал патент Boeing Клер Скотт из компании 3Dprint. Согласно патенту, такая технология снимает ограничения на типы и свойства предметов, позволяя создавать сложные детали целиком.