Пуск ракеты Falcon 9 отложен в четвертый раз из-за ветров

Об этом на своей странице в Twitter написал глава компании Илон Маск.

"Старт отложен до пятницы из-за экстремальных высотных ветров. Бьют, как кувалда, когда разгоняешься до сверхзвуковой", - отметил он.

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При этом новое время старта пока не утверждено.

Pushing launch to Friday due to extreme high altitude wind shear. Hits like a sledgehammer when going up supersonic pic.twitter.com/Gr8T5upaLd — Elon Musk (@elonmusk) March 1, 2016

Запуск ракеты, которая должна вывести на орбиту спутник связи SES-9, переносится уже четвертый раз. Первоначально ракету планировали запустить еще в прошлом году, но из-за взрыва аналогичной ракеты старт перенесли на 25 февраля.

Однако и 25 февраля запустить ее не удалось. Тогда компания объяснила это плохими погодными условиями и необходимостью охладить топливо. При этом в SpaceX заявляли, что и ракета, и спутник полностью исправны.

29 февраля SpaceX в последний момент отменила запуск своей ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. По словам представителя компании, в ходе подготовки запуска в системах ракеты обнаружили неисправность.