SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя компании, в ходе подготовки запуска в системах ракеты обнаружили неисправность. Ее суть пока точно не установлена, однако в компании подозревают, что неполадка возникла в системе зажигания.

Ракету планируется запустить после того, как неполадки устранят. Возможная дата следующего запуска пока не называется.

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Запуск ракеты, которая должна вывести на орбиту спутник связи SES-9, переносится уже третий раз. Первоначально ракету планировали запустить еще в прошлом году, но из-за взрыва аналогичной ракеты старт перенесли на 25 февраля.

Однако и 25 февраля запустить ее не удалось. Тогда компания объяснилаэто плохими погодными условиями и необходимостью охладить топливо. При этом в SpaceX заявляли, что и ракета, и спутник полностью исправны.

Компания Space Exploration Technologies (SpaceX) принадлежит калифорнийскому предпринимателю Илону Маску. Ее ракета Falcon 9 проектировалась как многоразовая.

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В ходе нынешнего запуска первую ступень ракеты планируют посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее SpaceX уже удалось один раз совершить успешную посадку первой ступени.