Ядро Земли богато серой, кремнием и водородом - ученые

Результаты исследований ученые опубликовали в журнале Science Advances, передает Лента.ру.

Ядро планеты состоит главным образом из железа. Как показали ученые, главными кандидатами на более легкие элементы в центре Земли являются серой, кремнием и водородом.

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К своим выводам ученые пришли, проанализировав распространение звука в недрах планеты. Имеющиеся данные указывают на то, что плотность ядра Земли должны быть ниже, чем описывается в моделях.

Геофизики провели лабораторные рентгеновские исследования чистого образца железа, данные по которым сравнили с сейсмологическими материалами и имеющимися моделями земного ядра.

В настоящее время считается, что поверхность ядра Земли, находящегося под мантией, разогрета до температуры около 6230 кельвинов. Его диаметр равняется семи тысячам километров.

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Состав ядра ученым неизвестен. Считается, что оно сформировалось в древности из наиболее тяжелых элементов (железа), а его химия наиболее похожа на таковую у железных метеоритов.